"Своей смертью не умрет": историк предсказал трагический финал для Путина

Президент России Владимир Путин обречен либо на отстранение от власти, либо даже на физическую ликвидацию.

Такое мнение высказал историк Александр Алферов в интервью РБК-Украина.

"Я просто убежден, что он (Путин – ред.) будет ликвидирован. Вся российская система построена на том, что есть лидер-хозяин и он начинает так себя чувствовать, что помешает элитам. Давайте проанализируем, кто из российских правителей умер собственной Николай II — расстрелян, Ленин — умер в результате распространения нейросифилиса и покушения, когда в него всадили обойму. Сталин с инсультиком в кабинете прилег, по приказу Берии его перекладывали с кровати на кровать вниз головой, чтобы он таки подох., Брежнев умер своей смертью. Затем Черненко и Андропов — рыбкой, говорят, отравили. Затем Горбачев и Ельцин, которых отстранили", — рассказал историк.

Алферов говорит, что Путин перешел границу, и российские элиты уже нуждаются в другом лидере.

"Их лишили по сути бизнеса, они под санкциями. Они могут сейчас зарабатывать только на внутреннем рынке – на нефти, газе. Российские бизнесмены понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина. Будет ли Путин убит или отстранен, так как Хрущев или Ельцин — мы не знаем. Но, скорее всего, Путин своей смертью не умрет", — предположил историк.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз удивил всех своим поведением. Он не мог справиться с эмоциями, поэтому постоянно кривился, непонятно улыбался и закатывал глаза.

Читайте также: