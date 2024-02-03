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"Своей смертью не умрет": историк предсказал трагический финал для Путина

"Своей смертью не умрет": историк предсказал трагический финал для Путина

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Историк предсказал для российского диктатора Путина трагический финал.

Президент России Владимир Путин обречен либо на отстранение от власти, либо даже на физическую ликвидацию.

Такое мнение высказал историк Александр Алферов в интервью РБК-Украина.

"Я просто убежден, что он (Путин – ред.) будет ликвидирован. Вся российская система построена на том, что есть лидер-хозяин и он начинает так себя чувствовать, что помешает элитам. Давайте проанализируем, кто из российских правителей умер собственной Николай II — расстрелян, Ленин — умер в результате распространения нейросифилиса и покушения, когда в него всадили обойму. Сталин с инсультиком в кабинете прилег, по приказу Берии его перекладывали с кровати на кровать вниз головой, чтобы он таки подох., Брежнев умер своей смертью. Затем Черненко и Андропов — рыбкой, говорят, отравили. Затем Горбачев и Ельцин, которых отстранили", — рассказал историк.

Алферов говорит, что Путин перешел границу, и российские элиты уже нуждаются в другом лидере.

"Их лишили по сути бизнеса, они под санкциями. Они могут сейчас зарабатывать только на внутреннем рынке – на нефти, газе. Российские бизнесмены понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина. Будет ли Путин убит или отстранен, так как Хрущев или Ельцин — мы не знаем. Но, скорее всего, Путин своей смертью не умрет", — предположил историк.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз удивил всех своим поведением. Он не мог справиться с эмоциями, поэтому постоянно кривился, непонятно улыбался и закатывал глаза.

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