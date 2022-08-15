В українських освітніх закладах з'являться "класи безпеки": що це таке

В Україні створять "класи безпеки", на яких дітей навчатимуть основ цивільного захисту.

Так звані класи безпеки запроваджують в закладах освіти за ініціативи МВС, ДСНС та МОН.

Про це заявила заступниця очільника МВС Катерина Павліченко.

"Класи безпеки спрямовані на те, щоб навчити учнів основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Сьогодні вже створено близько 70 таких класів і 48 цих класів розміщені на базі освітніх закладів", - розповіла вона.

Павліченко також нагадала, що за ініціативи МВС розпочинається пілотний проєкт з підготовки вихователів безпеки або спеціалістів безпеки в освітньому середовищі. Згодом він має стати частиною більш широкого проєкту "Безпечна країна", який зараз готує Міністерство внутрішніх справ.

"17 кандидатів з різних територіальних громад розпочали своє навчання, воно буде проходити два тижні, після чого ці фахівці у разі успішного завершення навчання будуть направлені до ОТГ і будуть виконувати свої функції", - сказала Павліченко.

Вона долала, що ці фахівці працюватимуть в 49 закладах освіти, де навчається майже 15 тисяч дітей. З її слів, до навчання залучаються працівники поліції, ДСНС, фахівці МОН.

Заступниця міністра уточнила, що проєкт створено для є побудова комунікації між органами місцевого самоврядування, Нацполіції та ДСНС, органами освіти та учнівською і батьківською громадами.

Нагадаємо, у Києві 70% батьків школярів обрали для своїх дітей навчання в очному режимі.

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