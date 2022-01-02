В Ужгороді жінка прикрутила саморізом до авто коханки свого чоловіка фалоімітатор: фото

Поруч із "подарунком" була записка.
В Ужгороді біля дев’ятиповерхівки на вул. Комендаря, 78, на капот припаркованого синього автомобіля "Шкода" хтось саморізом прикрутив фалоімітатор.
Із залишеної записки стало зрозуміло, що такий "подарунок" зробила жінка коханці свого чоловіка. Про це пише pershij.com.ua.
"З наступаючими! Будеш мати свій, а не лізти до чужих!", - ідеться у записці.
Про реакцію власниці авто не повідомляється. Також невідомо, чи звернулася вона до поліції.
Раніше у Мережі опублікували відео, як жінка у Харкові розповідає нібито копам, що вона викликала поліцію, бо її після сексу покинув коханець.
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