В Європарламенті відбулась акція на підтримку України: подробиці

"Битва, яку ви ведете в Україні, це битва за Європу", - йшлося під час акції.

У штаб-квартирі Європейського парламенту у Страсбурзі відбулася церемонія вшанування України.

Про це пише Укрінформ.

Акція відбулася з ініціативи та за участю президента Європарламенту Роберти Мецоли, мера Страсбурга Жанни Барсегян, постійного представника України при Раді Європи Бориса Тарасюка.

Мер Страсбурга у своїй промові зазначила, що місто та Єврометрополіс Страсбург спільно з регіоном Гранд-Ест і регіональними партнерами висловлюють свою підтримку українцям та мобілізують сили, щоб надати їм всю необхідну допомогу.

За словами Барсегян, ця акція має на меті надіслати месидж "солідарності та миру".

“Це більше ніж місто, яке демонструє свою підтримку українського народу, - це символ. Це наші цінності під ударом, і задля них ми повинні об’єднатися", – наголосила вона.

Своєю чергою президент Європарламенту зазначила, що "це війна проти України, але також проти того, що ми є". За словами Мецоли, демократичний світ ще ніколи не був настільки єдиним і солідарним, як сьогодні з українцями.

"Битва, яку ви ведете в Україні, це битва за Європу, і ми з вами... Ми, європейські депутати, підтримуємо європейські прагнення України, ми разом працюємо, щоб досягти цієї мети", - наголосила вона.

Перед присутніми виступили народні депутати України Марія Мезенцева (голова української делегації у ПАРЄ) і Єлизавета Ясько. Мезенцева свій виступ розпочала, увімкнувши запис звуку сирени. “Від цього звуку о 5-ій ранку ми прокинулися два тижні тому. Ми думали, що це помилка, не знали, як реагувати. Тепер знаємо, навіть 2-річна дитина”, - зазначила вона.

Депутати розповіли про жахи війни в Україні, про страждання населення, про руйнівні і вбивчі бомбардування, про зриви російською стороною “зелених коридорів” для евакуації. Вони закликали присутніх - керівництво Європарламенту, євродепутатів - надати Україні усю можливу допомогу для захисту, адже Україна воює не лише за себе, але й за Європу і весь світ. Це битва за життя, битва за свободу, наголосили українські парламентарії.

Своєю чергою постпред України при Раді Європи Борис Тарасюк констатував, що запланований "бліцкриг" путіна проти України провалився, всі українці героїчно борються з ворогом.

“Україна переможе! Україна також буде членом Європейського Союзу, і наші українські депутати будуть засідати тут, у стінах Європейського парламенту”, - наголосив він.

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