Російських студентів на флешмобі спонукали “зігувати” з вигуками “Вперед Росія”

Учасники акції були вдягнуті в білі куртки із літерою Z, яку вже називають “російською свастикою”.

Студентів Казанського державного університету зібрали на дивний флешмоб, під час якого вони салютували, викидуючи вперед та вгору праву руку. Цей жест нагадує нацистське привітання часів Другої світової війни.

Про це повідомляє видання Insider, опублікувавши відео із цього заходу.

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Як видно на опублікованих кадрах, учасники акції одягнуті в однакові білі куртки, на яких нанесено латинську літеру Z – знак, яким позначено російську військову техніку на території України. Цей знак уже називають “російською свастикою”.

Під час цього дивного флешмобу студентів спонукали піднімати вгору праву руку жестом, який нагадує так звану “зігу” — нацистське вітання. Під час “зігування” вони вигукували “За мир” та “Вперед Росія”.

Студентов Казанского госинститута согнали участвовать в флэшмобе в поддержку российской армии в Украине. Участие было обязательным, отказаться можно было только с объяснительной, сообщили студенты.



Это не то, что вы подумали. Или то. pic.twitter.com/hGQnhhttr8 — The Insider (@the_ins_ru) March 9, 2022

"Студентів Казанського держінституту зігнали брати участь у флешмобі на підтримку російської армії в Україні. Участь була обов'язковою, відмовитися можна було лише з пояснювальною, повідомили студенти", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

Нагадаємо, тактичний знак Z, який окупанти малюють на військовій техніці, у Росії вже почали писати на цивільних авто і навіть на дорожніх знаках.

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