Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 23 млн щеплень

Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 23 млн щеплень

За добу 24 листопада провакциновано 275 319 людей.

Станом на 25 листопада 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 23 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 10 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 24 листопада 275 319 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 23 501 133 щеплення. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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