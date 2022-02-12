Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 31 млн щеплень

Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 31 млн щеплень

За добу 11 лютого провакциновано 74 038 людей.

Станом на 12 лютого 2022 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 31 млн щеплень, дві дози вакцини отримали майже 15 млн українців, бустерну – 553 617 людей.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 11 лютого 74 038 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в Україні вже зроблено 31 071 505 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого 2021 року в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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