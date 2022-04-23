Великдень буде теплим: прогноз погоди в Україні на неділю, 24 квітня

Великдень буде теплим: прогноз погоди в Україні на неділю, 24 квітня

Великдень, 24 квітня, в Україні буде теплим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у неділю вночі в країні, крім західних та східних областей, вдень у західній та східній частині очікуються короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Вночі та вранці 24 квітня у західній частині місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла, у західній частині вночі можливі місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

У Києві 24 квітня вночі очікується короткочасний дощ, місцями гроза, в решту часу без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

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