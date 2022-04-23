Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Великдень буде теплим: прогноз погоди в Україні на неділю, 24 квітня

Дата публікації
Перегляди
4151
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Великдень буде теплим: прогноз погоди в Україні на неділю, 24 квітня

pixabay.com

Великдень, 24 квітня, в Україні буде теплим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у неділю вночі в країні, крім західних та східних областей, вдень у західній та східній частині очікуються короткочасні дощі з грозамина решті території без опадів. Вночі та вранці 24 квітня у західній частині місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла, у західній частині вночі можливі місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

У Києві 24 квітня вночі очікується короткочасний дощ, місцями гроза, в решту часу без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

Читайте також: 

Великдень в умовах війни: ДСНС закликає християн бути пильними та обережними

Великдень в умовах війни: ДСНС закликає християн бути пильними та обережними
Дата публікації
Перегляди
4151
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація