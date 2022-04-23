Пасха будет теплой: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 24 апреля

Пасха будет теплой: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 24 апреля

Пасха, 24 апреля, в Украине будет теплой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью в стране, кроме западных и восточных областей, днем в западной и восточной части ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Ночью и утром 24 апреля в западной части местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19° тепла, в западной части ночью возможны местами на поверхности грунта заморозки 0-3°.

В Киеве 24 апреля ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в остальное время без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.

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