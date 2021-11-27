Вибух газу в Новій Одесі: під завалами знайшли непритомну жінку

Вибух газу в Новій Одесі: під завалами знайшли непритомну жінку

Під завалами може перебувати ще двоє людей, зазначають рятувальники.

Після вибуху газу в п'ятиповерхівці у Новій Одесі Миколіївської області, у будівлі було виявлено непритомну жінку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у своєму Telegram-каналі.

"Станом на 13:00 на місці вибуху в житловому будинку під час демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено непритомну жінку з квартири на 4 поверсі", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки (кран ДСНС) демонтують зруйновані елементи конструкцій будинку. ДСНСівці шукають можливих двох заблокованих осіб.

Своєю чергою, місцева влада надає допомогу постраждалим мешканцям та вирішує питання щодо тимчасового розселення.

Нагадаємо, що наслідок вибуху газу в п'ятиповерхівці у Новій Одесі, що в Миколіївській області, травмувалося щонайменше троє осіб.

Читайте також: