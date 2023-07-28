Вибух в одеському Будинку профспілок: граната була в руках масажиста (відео)

Граната, яка в п’ятницю, 28 липня, вибухнула в одеському Будинку профспілок, із невстановлених наразі причин опинилася в руках масажиста-реабілітолога, який орендував приміщення у підвальній частині будівлі.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Внаслідок необережного поводження з гранатою масажист-реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня.

Місце події оглядають спеціалісти-вибухотехніки.

Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть під час досудового розслідування.

Місце вибуху в одеському Будинку профспілок / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою “нещасний випадок” та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій міській лікарні відвідувач погрожував людям гранатою.

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