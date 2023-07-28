Взрыв в одесском Доме профсоюзов: граната была в руках массажиста (видео)

Правоохранители выясняют, каким образом в массажном кабинете оказался взрывоопасный предмет.
Граната, которая в пятницу, 28 июля, взорвалась в одесском Доме профсоюзов по неустановленным причинам оказались в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего помещение в подвальной части здания.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В результате неосторожного обращения с гранатой массажист-реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени.
Место происшествия осматривают специалисты взрывотехники.
Происхождение боеприпаса полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования.
Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Напомним, ранее в Черновицкой городской больнице посетитель угрожал людям гранатой.
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