Взрыв в одесском Доме профсоюзов: граната была в руках массажиста (видео)

Граната, которая в пятницу, 28 июля, взорвалась в одесском Доме профсоюзов по неустановленным причинам оказались в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего помещение в подвальной части здания.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В результате неосторожного обращения с гранатой массажист-реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени.

Место происшествия осматривают специалисты взрывотехники.

Происхождение боеприпаса полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования.

Место взрыва в одесском Доме профсоюзов / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Напомним, ранее в Черновицкой городской больнице посетитель угрожал людям гранатой.

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