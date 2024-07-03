Відключення світла 3 липня: коли обмеження будуть найбільшими

У середу, 3 липня, від 13:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень. У вечірні години можуть залучати аварійну допомогу із сусідніх європейських країн.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень від 13:00 до кінця доби. До цього у всіх регіонах діятимуть дві черги графіків погодинних відключень", — повідомили в компанії.

У НЕК наголошують, що ситуацію ускладнили не лише російські обстріли енергооб'єктів. На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку.