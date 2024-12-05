Відключення світла в України: у Міненерго потішили прогнозом

В Україні поступово скорочуються графіки відключень світла, які були запроваджені в листопаді після масованих ракетних ударів. Енергетики проводять ремонти.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

За його словами, графіки відключень світла дозволили покращити ситуацію в енергосистемі України.

"За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються", - сказав Колісник.

Втім, варто пам'ятати, що залишається постійний ризик обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомили, кому не будуть відключати світло. Так, йдеться про бізнес, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання.

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