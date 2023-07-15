Відправила через Telegram два інтимних відео: на Полтавщині жінці оголосили вирок

У Нових Санжарах на Полтавщині оголосили вирок жінці, яка відправила через Telegram власні інтимні відео з маструбацією. Новосанжарський районний суд визнав відео продукцією порнографічного характеру та призначив Владиславі Б. 34 тисячі гривень штрафу, а також конфіскував телефон, як знаряддя злочину.

Як йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень, у лютому 2023-го року Владислава Б. зняла на свій телефон два відео із власною маструбацією та зберігала на своєму телефоні. А 19 лютого через Telegram надіслала їх іншому користувачу меседжера.

У матеріалах справи дії жінки описані як такі, що "…містять цинічну, непристойну, спеціальну демонстрацію геніталій, не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти та містять порнографічний зміст…".

Судово-мистецтвознавча експертиза встановила, що обидва відео належать до продукції порнографічного характеру. 5 липня 2023 року обвинувачена уклала угоду про визнання провини з прокурором. А 10 липня Новосанжарський суд затвердив цю угоду та призначив жінці 34 тисячі гривень штрафу.

Також суд постановив конфіскувати у власність держави мобільний телефон жінки, бо він є знаряддям злочину.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, чоловік пестив інтимні зони жінки просто під час поїздки на мопеді.

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