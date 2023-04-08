"Віджимав" гроші у солдатів: на Одещині викрили посадовця військової частини

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини.

Військовий з Одеської області вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У разі відмови військовий погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих. Загалом зловмисник збагатився на понад 600 тисяч гривень.

Фото: Державне бюро розслідувань

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"Віджимав" гроші у військових - гучне затримання

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцеві, який організував схему незаконного переправлення осіб призовного віку через держкордон України.

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