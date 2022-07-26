Вирішив провчити: на Тернопільщині чоловік до смерті побив різками знайомого

Після того, як потерпілий знепритомнів, нападник викликав поліцію та у всьому зізнався.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

50-річний підозрюваний розповів, що потерпілий вів антисоціальний спосіб життя та часто його грабував. Це розлютило чоловіка і він вирішив провчити злодія.

Підозрюваний розшукав потерпілого в сусідів. Тоді він різками почав гамселити знайомого. Коли потерпілий знепритомнів, нападник допоміг йому та продовжив бити. Злодій намагався втекти, але не зумів. Згодом від отриманих травм той помер. Причина смерті - масивна втрата крові.

Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Після цього нападник сам повідомив поліцію про свій злочин. Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч. 2 ст. 121 ККУ.

Нагадаємо, у Рівненській та Волинській областях збільшать число поліцейських нарядів і мобільних груп реагування.

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