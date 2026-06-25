"Війна — це не зона комфорту": Сирський жорстко відповів на критику щодо комплектування армії

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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У Силах оборони України продовжується створення нових військових бригад, попри дискусії у суспільстві та критику щодо доцільності такого кроку на тлі неукомплектованості вже наявних підрозділів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив логіку цих рішень.

За словами головнокомандувача, новостворені підрозділи потребують військовослужбовців із реальним досвідом бойових дій. Якщо формувати бригади виключно з новобранців, це неминуче призведе до трагічних наслідків на фронті.

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«Потрібні командири і особливо сержанти, які мають бойовий досвід. Це звичайна військова практика, загальноприйнята в усіх арміях. Коли створюються нові бригади, то частину командного складу беруть з тих підрозділів, які вже мають бойовий досвід», — розповів Сирський.

Очільник ЗСУ також прокоментував закиди з боку окремих офіцерів. Деякі командири на місцях зазначають, що тривала робота над згуртованістю підрозділу нівелюється, коли з нього забирають підготовлених людей, і це сильно демотивує особовий склад. Сирський зауважив, що реалії війни вимагають гнучкості та важких рішень.

«Війна диктує свої закони. І не створює зони комфорту. Війна — це випробування, які доводиться долати, зокрема і за рахунок комплектування нових бригад», — наголосив головнокомандувач.

Сирський переконаний, що створення нових бригад є стратегічною необхідністю для утримання оборони.

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«Можна заощадити на формувании бригад сьогодні і заплатити територією завтра», — резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Заяви Сирського — останні новини

Нагадаємо, Сирський заявив, що Україна потребує створення нових військових бригад. За його словами, Росія планує збільшити лінію активного фронту на 160 кілометрів і сформувати нові дивізії та п’ять бригад. Сирський підкреслив, що на війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш, і для утримання розширеного фронту потрібні додаткові військові частини.

Також, в Україні затвердили Концепцію розвитку ракетних військ та артилерії ЗСУ до 2030 року. Сирський заявив, що документ спрямований на підготовку до майбутніх викликів та впровадження нових технологій. План передбачає перехід на вітчизняне озброєння, зменшення залежності від іноземних поставок, оптимізацію номенклатури систем та розвиток ракетного озброєння для ураження цілей на відстані до 2000 км.

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