Військовий оглядач назвав єдину перевагу росіян у війні

Російська армія не використовує знання, одержані у війні проти України. ЗС РФ, як цілісна військова структура, не навчається. І повномасштабна війна в Україні протягом 2022 та 2023 років це яскраво продемонструвала.

Про це у своїй колонці для OBOZREVATEL написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Армія РФ не вивчає власний досвід

Як відзначає Коваленко, вже знищено більшість окупантів, які заходили на територію України 24 лютого 2022 р. Йдеться про передові підрозділи, які являли собою еліту зі складу ВДВ, морської піхоти тощо.

"У складі цих підрозділів були військовослужбовці, які мали не лише багаторічний досвід служби, а й бойових дій у Грузії, Чечні, Сирії та багатьох інших гарячих точок. Більшість цих окупантів нині знищено. Елітний кістяк російської армії, що формувався роками та десятиліттями, анігільований", – відзначив Коваленко.

Наразі на фронті, акцентує оглядач, моторошна "збірна солянка" з регулярних військ та різного роду наданих їм підрозділів типу "Шторм-Z", БАРС, територіальних військ та мобілізованих.

"А тепер питання: чи можна середньостатистичного зека зі "Шторм-Z" порівняти з елітним десантником, у якого за плечима 5-10 років служби у військах та участі у бойових діях. Так, потрапивши в зону бойових дій і якимось чином виживши в перші два тижні, такий зек почне поступово набувати нових навичок, але їхній рівень буде все одно набагато гірший за рівень десантника з багаторічним досвідом", – наголошує військовий експерт.

З офіцерським складом те саме. У 2022 році російські окупаційні війська зазнали непоправних втрат в офіцерському складі, а це теж роки навчання та підготовки.

"Компенсувати такі втрати за клацанням пальців неможливо, а жовторотики, що закидаються відразу після ВНЗ, не мають навіть базового досвіду командування підрозділом", – каже Коваленко.

Тактика росіян не змінюється

Що ж до тактики ведення бойових дій, ворог не застосовує нічого нового. Про це свідчить напад на Україну у лютому 2022 року, форсування Сіверського Дінця, штурм Вугледара та безліч інших прикладів.

"Хтось може парирувати обороною російських військ у Запорізькій області: мовляв, там настільки якісно збудовано фортифікацію, що Силам оборони України дуже складно її прорвати. Так, це абсолютна правда, але це не винахід російського командування, не прояв тактичного генія з досвіду боїв 2022-2023 – ні! Це класична оборона в три лінії з гіпертрофованим мінуванням смуги забезпечення та тотальним наповненням кожного укріпрайону людським ресурсом", – зауважив оглядач.

Він також пригадав тезу одного із західних видань про те, що російські війська успішно використовують "еластичну оборону". Це потрапило й в українське інфополе. В цьому контексті йдеться про те, що "росіяни навчаються".

"Але це сюрреалізм. По-перше, навіщо якась "еластична оборона", якщо ще з кінця позаминулого століття у "військовій науці" застосовується термін "маневрена оборона"? По-друге, росіяни і не використовують цю тактику. Вони діють гранично незграбно і одноманітно, намагаючись усіма можливими способами утриматися за позицію – ціною колосальних втрат. Коли окупанти позицію втрачають, то розгортають хвилеподібні контратаки у спробі відбити її – доти, доки у них не закінчуються люди", – говорить Коваленко.

Так нещодавно було в районі Кліщіївки, Андріївки, так відбувалося у Роботиного, Урожайного, Старомайорського і продовжує відбуватися за низкою інших локацій. Жодних нових геніальних рішень. Цю тактику ми бачимо, бачили і бачитимемо надалі.

Покращення в техніці не обумовлені війною в Україні

При цьому Коваленко визнає, що покращення російської військової техніки не можна ігнорувати. Можна пригадати: боєприпас "Ланцет-3М", БТР-82А тощо. Однак вдосконалення тієї чи іншої номенклатури російської техніки здійснюється не так за досвідом бойових дій, як у міру реалізації забутих проєктів, які мали підвищити показники й виживання цих зразків, але так і не були реалізовані з ряду причин.

"Війна змусила росіян це зробити, але ніяк не навчила чогось, оскільки ці знання вже були на папері, на кресленнях – до початку повномасштабного вторгнення", – пояснює він.

Коваленко констатував: на сьогодні немає жодного прикладу того, що росіяни змогли б навчитися на війні в Україні настільки, що це дозволило б провести успішний наступ з метою захоплення Харкова чи Херсона. Або Запоріжжя, Одеси, Києва 2.0.

"Як такого підвищення якості російської армії з урахуванням досвіду війни в Україні не спостерігається, а якраз навпаки. Високі показники втрат призводять до погіршення якісного показника особового складу", – стверджує Коваленко.

Російські окупаційні війська не змінюють підхід до ведення наступальних операцій, а оборона у них прописана за класичними радянськими книжками з військової науки. Навчання особового складу значно відстає від того рівня, що був на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Раніше Коваленко припустив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, щоб подарувати Путіну на Новий рік якусь "епічну перемогу". Він не виключає, що в Авдіївці окупанти спробують реалізувати "бахмутський сценарій".

Основна і єдина перевага армії РФ – це кількість, але ніяк не якість.

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