Військовий облік жінок: хто і до якого часу має пройти ВЛК

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В Україні жінок із дипломами медика або фармацевта ставлять на військовий облік автоматично. Таким жінкам треба буде пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом 60 днів після отримання диплома.

Про це юрист Юрій Танасійчук розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

Правник зазначив, що пройти ВЛК повинні будуть лише ті медикині та фармацевтки, які завершили навчання та отримали дипломи 2025 року.

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«Військово-лікарську комісію потрібно буде пройти жінкам, які здобули фахову медичну освіту або фармацевтичну, впродовж 60 днів після визначення факту здобуття цієї освіти. Норма не стосується всіх жінок, які здобули освіту минулого року, 10-30 років тому. Це стосується категорії жінок, які отримають дипломи у серпні-вересні поточного року», — пояснив Танасійчук.

«Від моменту отримання диплома або рішення керівника закладу освіти буде фактично 60 днів. Дані мали б бути передані в ТЦК за задекларованим місцем реєстрації автоматично», — додав він.

Проходження ВЛК юрист назвав «логічним процесом», оскільки якщо людина стоїть на військовому обліку, то Силам оборони потрібне розуміння фізичного стану та можливостей кожної конкретної людини.

Танасійчук зауважив, що не зовсім чітким є формулювання, що ВЛК треба пройти до 1 жовтня або до якогось іншої дати. Є термін у 60 днів, який починається після отримання відповідної медичної освіти.

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Нагадаємо, адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, що попри дозвіл автоматично ставити жінок з медосвітою на військовий облік, обов’язок таких жінок з’явитися до ТЦК та СП нікуди не зник. Так, вони повинні протягом 60 днів з’явитися до військкомату та пройти ВЛК. За невиконання цього можуть оголосити в розшук.