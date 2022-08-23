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Внаслідок обстрілу таксі в Енергодарі помер працівник ЗАЕС

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Внаслідок обстрілу таксі в Енергодарі помер працівник ЗАЕС

Фото: Associated Press

Напередодні, 22 серпня, у лікарні помер працівник Запорізької атомної електростанції.

Чоловік отримав поранення внаслідок російських обстрілів тимчасового захопленого Енергодару. На момет ворожої атаки був в автомобілі таксі. Крім того, один чоловік загинув на місці події.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатома" в Telegram.

Зазначається, що загинув слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін 1996 року народження. Чоловік залишився живим внаслідок обстрілу Запорізької ТЕС. Він опинився у лікарні. Втім, від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації. 

Своєю чергою, мер Енергодара Дмитро Орлов уточнив: судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автомобіля з рівними отворами, машину обстріляли практично впритул, ймовірно, з автомата.

Крім того, мінометними обстрілами в Енергодарі було пошкоджено центральний тепловий пункт.

Як повідомлялося, російські окупанти побічно заявили про "незалежність" окупованої ними Запорізької області.  Загарбники почали вважати українців, які в'їжджають на тимчасово захоплені території, "біженцями". Так званий "губернатор" області Євген Балицький підписав наказ. За ним, українців, які прибувають до окупованої Запорізької області, визнаються "особами, які шукають тимчасовий притулок, на підставі російського законодавства".

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Дата публікації
Перегляди
819
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