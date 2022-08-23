В результате обстрела такси в Энергодаре скончался работник ЗАЭС

Мужчина получил ранения в результате российских обстрелов временного захваченного Энергодара. На момете вражеской атаки был в автомобиле такси. Кроме того, один мужчина погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома" в Telegram.

Отмечается, что слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин 1996 года рождения. Муж остался жив в результате обстрела в Запорожской ТЭС. Он очутился в больнице. Впрочем, от полученных тяжелых ранений через несколько часов умер в реанимации.

В свою очередь, мэр Энергдара Дмитрий Орлов уточнил: судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями, машину обстреляли практически в упор, вероятно, из автомата.

Кроме того, минометными обстрелами в Энергодаре был поврежден центральный тепловой пункт.

Как сообщалось, российские оккупанты косвенно заявили о "независимости" оккупированной ими Запорожской области. Захватчики стали считать украинцев, въезжающих на временно захваченные территории, "беженцами". Так называемый "губернатор" области Евгений Балицкий подписал приказ. По нему украинцев, прибывающих в оккупированную Запорожскую область, признаются "лицами, которые ищут временное убежище, на основании российского законодательства".

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