Вночі ще морозитиме: прогноз погоди в Україні на 30 січня

Завтра, 30 січня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, опадів не очікується.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, на дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах 9-14° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті та Волині місцями 5-7° тепла.

Погода у Києві та області

У Києві та Київській області у вівторок, 30 січня, мінлива хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +4°С. Вітер південно-західний, 3-8 метрів на секунду.

"Прогноз погоди на 30 січня по Київщині. Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі 3-8°С морозу, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла; у Києві вночі 4-6°С морозу, вдень 1-3°С тепла", – йдеться в повідомленні.

Раніше синоптикиня повідомила, що до Україне йде антициклон, тому найближчими днями погода зміниться. Більше про це читайте у новині.

Крім того, синоптики дали прогноз на лютий.

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