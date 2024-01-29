Ночью будет еще морозить: прогноз погоды в Украине на 30 января

Завтра, 30 января, в Украине будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, на дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах 9-14° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Прикарпатье и Волыни местами 5-7° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области во вторник, 30 января, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 30 января по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла; в Киеве ночью 4-6° С мороза, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Ранее синоптик сообщила, что в Украину идет антициклон, поэтому в ближайшие дни погода изменится. Больше об этом читайте в новости.

Кроме того, синоптики дали прогноз на февраль.

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