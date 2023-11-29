Ворог атакував Сумщину: є загиблі та поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 28 листопада 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Свеська, громади.

Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (19 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено обстріли з мінометів (11 вибухів), артилерії (3 вибухи) та РСЗВ (7 вибухів). Внаслідок обстрілів три особи загинули, серед 7-річна дівчинка, яка від отриманих травм померла в лікарні. Також троє людей поранено.

Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Свеська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: були мінометні обстріли (16 вибухів), обстріли з артилерії (8 вибухів) та скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи).

Білопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).

Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Нагадаємо, що раніше у листопаді у місті Середина-Буда, що на Сумщині, внаслідок мінометного обстрілу загинув мирний житель.

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