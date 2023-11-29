Враг атаковал Сумщину: есть погибшие и раненые

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 28 ноября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 106 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Обстрелы потерпели Краснопольская, Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Свеская громады.

Краснопольская громада: враг ударил из минометов (19 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Середино-будская громада: совершены обстрелы из минометов (11 взрывов), артиллерии (3 взрыва) и РСЗО (7 взрывов). В результате обстрелов три человека погибли, среди 7-летняя девочка, которая от полученных травм скончалась в больнице. Также три человека ранены.

Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (22 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Свеская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Юношеская громада: были минометные обстрелы (16 взрывов), обстрелы из артиллерии (8 взрывов) и сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (2 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

Хотинская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).

Напомним, что ранее в ноябре в городе Середина-Буда на Сумщине в результате минометного обстрела погиб мирный житель.

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