"Ворогові не вдається досягти поставлених цілей": Маляр про ситуацію на фронті

Ситуація на Сході залишається дуже складною. Проте ворогу не вдається досягнути поставлених цілей.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

Що відбувається на фронті

За словами Маляр, Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Крім того, українські війська продовжують наступальні дії на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Окупанти продовжують марні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Там тривають запеклі бої.

"Авдіївський та Мар'їнський напрямки неприступні для ворога. Скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну", - констатувала заступниця міністра оборони.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають наступальні дії.

Раніше у Генштабі зауважили, що попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку Урожайного та Старомайорського.

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