"Врагу не удается достичь поставленных целей": Маляр о ситуации на фронте

Ситуация на Востоке остается очень сложной. Однако врагу не удается достичь поставленных целей.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в телеграмме.

Что происходит на фронте

По словам Маляра, Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Кроме того, украинские войска продолжают наступательные действия на южном фланге Бахмутского направления.

Оккупанты продолжают тщетные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клищиевки. Там продолжаются ожесточенные бои.

"Авдеевское и Марьинское направления неприступны для врага. Сколько они не пытаются там наступать, ничего не выходит. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы каждый день в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", — констатировала заместитель министра обороны.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.

Ранее в Генштабе отметили, что несмотря на тяжелые боевые условия и против врага, наши войска имеют частичный успех в направлении Урожайного и Старомайорского.

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