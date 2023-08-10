"Врагу не удается достичь поставленных целей": Маляр о ситуации на фронте

Продолжаются ожесточенные бои.
Ситуация на Востоке остается очень сложной. Однако врагу не удается достичь поставленных целей.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в телеграмме.
Что происходит на фронте
По словам Маляра, Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Кроме того, украинские войска продолжают наступательные действия на южном фланге Бахмутского направления.
Оккупанты продолжают тщетные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клищиевки. Там продолжаются ожесточенные бои.
"Авдеевское и Марьинское направления неприступны для врага. Сколько они не пытаются там наступать, ничего не выходит. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы каждый день в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", — констатировала заместитель министра обороны.
На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.
Ранее в Генштабе отметили, что несмотря на тяжелые боевые условия и против врага, наши войска имеют частичный успех в направлении Урожайного и Старомайорского.
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