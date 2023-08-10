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Враховано усе: Міноборони показало нову форму для військовослужбовиць

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Враховано усе: Міноборони показало нову форму для військовослужбовиць

Нова форма для військовослужбовиць / Фото з телеграму Ганни Маляр

У новій формі враховані усі побажання військовослужбовиць.

У четвер, 3 серпня, Міноборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Відтепер форма офіційно поставлена на забезпечення.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у телеграмі.

Що відомо про форму

Основні переваги нової форми:

  • зручна у використанні;
  • передбачено 8 розмірів;
  • костюм розрахований як на мінімальний зріст жінки – 146 см, так і на максимальний – 188 сантиметрів;.
  • пошита відповідно до антропометричних даних жінки, з урахуванням усіх особливостей жіночої фігури;
  • можна носити навіть під час вагітності, тому що верхня частина штанів еластична та дуже добре розтягується до потрібних розмірів.

Маляр нагадала, що йдеться саме про польову форму. Повсякденна і парадна жіноча форма у ЗСУ є і була, змінювались лише зразки. Зараз жінки-військовослужбовці носять форму зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017 #370 та Правилами носіння визначених наказом МОУ від 20.11.2017 #606.

Напередодні журналісти опублікували розслідування щодо скандальних закупівель Міноборони. Так, замість зимових курток доставили літні, ще й за втричі завищеною ціною.

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Дата публікації
Перегляди
1679
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