Вручення повістки на роботі та зйомка дій співробітників ТЦК: що потрібно знати громадянам

Кожен громадянин має знати свої права та обов'язки, аби бути переконаним у власній безпеці.

В Україні оголошено воєнний стан. Триває загальна мобілізація, у межах якої проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов'язаних до лав Збройних Сил України на військову службу. Цей процес, безумовно, має здійснюватися з огляду на закон.

Усе, що потрібно знати про роботу співробітників ТЦК та порядок вручення повісток, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що робити, якщо повістка прийшла на роботу

Відомо, що закон дозволяє вручення повістки військовозобов'язаним особам за місцем їхньої роботи. Працедавець має чіткі зобов'язання не тільки сповістити, а й проконтролювати явку працівника до військкомату. Адвокат Андрій Карпенко пояснив, що після отримання від ТЦК повістки на підприємство, де вказано, хто і на який час викликається, алгоритм дій має бути таким:

видати наказ щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їхній виклик до ТЦК та СП;

довести наказ до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їхнього прибуття за викликом до ТЦК та СП;

у триденний строк надіслати копію наказу до ТЦК та СП;

проконтролювати результати сповіщення та прибуття призовників і військовозобов'язаних до ТЦК та СП.

"Якщо працівник відмовляється від підпису на наказі, яким його повідомляють про необхідність явки до військкомату – складається акт про відмову від підпису наказу в присутності трьох осіб і відправляють його до ТЦК", – зазначив адвокат.

Чи існує мобілізаційний план для підприємств

Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Телеграф", плану з мобілізації для підприємств не існує. Керівники підприємств, установ ведуть облік військовозобов'язаних і ТЦК доводить їм розпорядження про їхнє оповіщення. Іншими словами, вони уповноважені вручати повістки підлеглим. Для зручності можуть навіть надати транспорт, каже Істомін, щоб люди організовано й оперативно могли пройти військово-лікарську комісію.

"Але є такі керівники, які не хочуть виконувати ці розпорядження. У таких випадках законодавством передбачене адміністративне покарання за порушення правил військового обліку. Перший раз за правопорушення на посадових осіб накладається штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн), вдруге – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн)", – каже Істомін.

При цьому слід розуміти: штраф не звільняє людину від виконання обов'язків і не дозволяє порушувати законодавство.

Які документи повинні мати при собі працівники поліції й ТЦК

Фахівці "Адвокат Права" нагадують, що працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних без причини. Саме тому у реальному житті ви бачите тандем "представник ТЦК + поліцейський". Але і це, звичайно, не робить вручення повістки простим і законним. Так, дуже важливо знати, як має відбуватися ця процедура.

Поліцейський, який звертається до особи для перевірки документів, забов'язаний:

назвати своє прізвище, посаду, службове звання;

пред'явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;

дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;

назвати підставу.

Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця мають пред'явити:

наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;

наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;

назвати підставу.

Хто і де має право вручити повістку

Варто знати, що повістку необов'язково має вручати працівник ТЦК та СП. Як роз'яснили у Міністерства юстиції України вона може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. Таким чином повістку можуть вручати: представники органу СБУ, представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки, представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради), керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний та управителі багатоквартирних будинків.

В ефірі телемарафону начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо констатував: повістку військовозобов'язаному громадянину мають вручити особисто.

"Практично можна їх вручати всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості", – сказав він.

Відеозйомка представників ТЦК під час вручення повістки: чи заборонено це

На жаль, трапляються випадки, коли представники ТЦК й СП порушують права громадян. Саме тому люди намагаються вести відеофіксацію процесу, щоб себе захистити. Адвокатка Яна Меюс зазначає, що в умовах воєнного стану існує заборона на відеозйомку військовослужбовців, їхньої дислокації, розташування військової техніки та її переміщення, роботи ППО. Та на співробітників ТЦК та СП вона не розповсюджується.

Правозахисниця радить сміливо діставати свій телефон, а краще – попросити людину, яка проходить повз, зняти неправомірні дії ТЦК. У такому випадку провести фіксацію процесу дійсно необхідно.

"Це може бути використано як доказ у разі винесення щодо вас постанови про притягнення до адміністративної відповідальності й в разі, якщо ви будете оскаржувати її в суді", – стверджує Меюс.

При цьому кожен має знати, додає вона, що співробітники ТЦК та СП не мають права використовувати нагрудну камеру, оскільки законом не передбачено порядок використання цих відеокамер.

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