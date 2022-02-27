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Вторгнення Росії до України: війна забрала життя 16 дітей

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Окупанти атакують по мирних мешканцях.

Від початку вторгнення Росії до України від обстрілів окупантів загинуло 15 дітей.

Про це заявив Віктор Ляшко в прямому ефірі телеканалу Рада.

За його словами, медики боролися за їхнє життя, проте врятувати не вдалося.

"Четверту добу більшість людей не виходить з лікарень, з операційних, цілодобово надаючи і оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей врятувати не вдалося", - розповів голова МОЗ.

Ляшко назвав армію РФ терористами: "Це результати того, що робила російська армія, яку не можна назвати армією. Оскільки по медиках, по дітях, по школах, по дитячих садочках стріляє не армія, а терористи".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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