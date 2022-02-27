Вторгнення Росії до України: війна забрала життя 16 дітей

Вторгнення Росії до України: війна забрала життя 16 дітей

Окупанти атакують по мирних мешканцях.

Від початку вторгнення Росії до України від обстрілів окупантів загинуло 15 дітей.

Про це заявив Віктор Ляшко в прямому ефірі телеканалу Рада.

За його словами, медики боролися за їхнє життя, проте врятувати не вдалося.

"Четверту добу більшість людей не виходить з лікарень, з операційних, цілодобово надаючи і оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей врятувати не вдалося", - розповів голова МОЗ.

Ляшко назвав армію РФ терористами: "Це результати того, що робила російська армія, яку не можна назвати армією. Оскільки по медиках, по дітях, по школах, по дитячих садочках стріляє не армія, а терористи".