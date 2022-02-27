Психологиня Анастасія Покровська розповіла, що робити, якщо дитина бачить чи чує вибух, як допомогти їй пережити весь жах того, що відбувається.

Ніколи не думала, що напишу пост на таку тему, але в Україні — війна. Моє рідне місто Київ бомбардують, і тисячі дітей сидять у бомбосховищах.

Рекомендаціями Анастасія поділилася у своєму Instagram :

Під час катастрофи діти зазвичай орієнтуються на своїх батьків. Якщо вони залишаються спокійними і реагують на їхні потреби (їжа, малювання, обійми, мультик, розмальовки в альбомі), то діти часто переживають страшні обставини без серйозних психологічних травм.

Ми біжимо від загрози з дітьми, тим самим подбавши про порятунок. Але важливо, щоб коли ви добралися до безпечного місця — сигнали тривоги в мозку і тілі замовкли. Саме тому в метро, де зараз ховаються люди показують дітям мультики, щоб з мозок міг пережити те, що сталося, і не застрягти. І ви дорослі не застрягайте. Якщо зараз тихо, безпечно – змістіть фокус, не програвайте катастрофу у своїй голові раз-по-раз.

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