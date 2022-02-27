Психологиня Анастасія Покровська розповіла, що робити, якщо дитина бачить чи чує вибух, як допомогти їй пережити весь жах того, що відбувається.
Ніколи не думала, що напишу пост на таку тему, але в Україні — війна. Моє рідне місто Київ бомбардують, і тисячі дітей сидять у бомбосховищах.
Рекомендаціями Анастасія поділилася у своєму Instagram :
Під час катастрофи діти зазвичай орієнтуються на своїх батьків. Якщо вони залишаються спокійними і реагують на їхні потреби (їжа, малювання, обійми, мультик, розмальовки в альбомі), то діти часто переживають страшні обставини без серйозних психологічних травм.
Ми біжимо від загрози з дітьми, тим самим подбавши про порятунок. Але важливо, щоб коли ви добралися до безпечного місця — сигнали тривоги в мозку і тілі замовкли. Саме тому в метро, де зараз ховаються люди показують дітям мультики, щоб з мозок міг пережити те, що сталося, і не застрягти. І ви дорослі не застрягайте. Якщо зараз тихо, безпечно – змістіть фокус, не програвайте катастрофу у своїй голові раз-по-раз.
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З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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