Вибратись самостійно дуже малоймовірно: як діяти, якщо ви опинились під завалами

Рятувальники розбирають завали після ракетного удару / © Дніпропетровська ОДА

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Якщо ви опинились під завалами, то вибратись звідти самостійно — дуже малоймовірно. Як діяти в такій ситуації, розповів інструктор з тактичної медицини МБ «Госпітальєри» Всеволод Дорофеєв (Бас).

Яким має бути алгоритм дій, якщо ви опинились під завалами, Дорофеєв розповів в етері «КИЇВ24».

За словами інструктора, під час атаки важливо спускатися максимально вниз, а найкраще — у підземні укриття. Якщо ви все ж опинились під завалами, то Дорофеєв радить не кричати просто так і не робити зайвих рухів. Сигнали варто подавати лише тоді, коли ви чуєте запит ззовні.

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«Якщо ви живете в будинках старої конструкції, вони розсипаються на дрібні фракції, навіть сама цегла ділиться ще на дрібніші структури. Якщо це якийсь будинок з армованого бетону, це вже трохи краще, тому що вони стійкіші, міцніші за конструкцією. Але так чи інакше, все одно, від влучання великих засобів, типу крилатих ракет, типу балістичних, аеробалістичних ракет, це може не допомогти. Тому я на декількох новинних платформах вже давав інтерв’ю, і повторю тут, що чим глибше в приміщення, тим краще, це … трошки зменшить цю вибухову хвилю. Але найкращим варіантом буде спуститися просто вниз, максимально низько. Бо якщо ви побачите більше якихось новин та кадрів, то під загрозою верхні поверхи. Це або дахи, або зверху до середніх поверхів в будь-яких приміщеннях, особливо високоповерхових. Але що стосується завалів, якщо говорити, що вас завалило зненацька, то тут з більшою ймовірністю, ви будете перебувати під елементами, і не зможете вибратись ніяк. Ви бачили ці жахливі кадри, які нещодавно були показані з рятувальних операцій. Люди засипані таким об’ємом матеріалу, що неможна навіть поворухнутися. В таких сценаріях, якщо ви розумієте, що ви вже опинилися під завалами, і ви вже під ними перебуваєте, тут невідомо, коли до вас доберуться рятувальники та ті, хто їм асистує. Витрачати сили на крик може бути зайвим, тому що ви можете кричати достатньо гучно, але вас все одно не почують через паніку, через хаос та сирени, можливо, і ви вже посадите голос і у вас вже не буде можливості настільки гучно гукнути людей на порятунок», — розповів він.

Тому в таких випадках, за словами фахівця, варто орієнтуватися на того, хто перебуває найближче.

«Якщо ви чуєте, що хтось перегукується, або дає запит, чи хтось живий, чи хтось мене чує, і так далі, то краще відповідати на це», — наголосив він.

Всеволод Дорофеєв також пояснив, що таке «хвилина тиші» під час рятувальної операції і для чого вона потрібна.

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«Інколи є такі моменти (хвилина тиші — ред.), коли рятувальникам повідомляють інформацію про приблизне місцеперебування або кажуть, чи, наприклад, в якійсь там квартирі щось є, або десь на цьому місці хто щось підозрював, то, дійсно, група, яка займається рятувальними діями, може припинити роботу на короткочасний термін, для того, щоб впевнитися, чи немає якихось звуків, як шкрябання, простукування, стогін, або просто голосових команд від постаждалого. Таке дійсно може бути. Інколи рятувальники застосовують більш сучасні засоби для виявлення поранених. Це певні, я не володію достатньо інформацією, але акустичні сенсорні системи, які дозволять зрозуміти, чи є якийсь рух, тобто достатньо чутливого сенсору, вони розуміють, де є сама людина приблизно», — пояснив він.

У випадку, якщо ви отримали якусь травму, інструктор радить не робити рухів, аби не ускладнити поранення.

Нагадаємо, в ніч проти 17 червня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки. Протягом дев’яти годин окупанти атакували столицю безпілотниками та ракетами, зокрема «Кинджалами». 28 загиблих, більше 140 травмованих — наслідки атаки рф на Київ 17 червня 2025 року.

Найбільше дісталося Солом’янському району. Там російська балістична ракета влетіла в багатоповерхівку. Під’їзд будинку було повністю зруйновано.

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