Жінка одягнула семеро штанів, щоб її впустили до літака: яка причина

Пара відмовилась платити за багаж, а тому вдягнула на себе велику кількість одягу / © Getty Images

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Туристи з Британії натягнули на себе велику кількість одягу, щоб не платити 70 фунтів стерлінгів за багаж.

Про це пише британське видання mirror.co.uk.

31-річна Бі Солман та її 32-річний партнер Бен заплатили 280 фунтів стерлінгів за зворотний рейс, включаючи додаткову плату за вибір місця.

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Коли пара пішла на посадку в літак, сумка Бена не помістилася в багажну камеру. Співробітники сказали, що їм доведеться доплатити ще 70 фунтів, щоб взяти її з собою. Жінка пішла до туалету, де розпакувала свій одяг і вбралася в кілька футболок, курток і сім пар штанів.

Вони летіли з аеропорту Брістоля до міжнародного аеропорту Мерсії, що поблизу Торрев’єхи, в Іспанії.

«Нам не пощастило, тому що співробітники вибрали нас випадковим чином, щоб перевірити наші валізи. Моя сумка добре помістилася в камеру, а от сумка Бена — ні, навіть коли ми намагалися втиснути її всередину», — каже Бі.

Бі Солман / © mirror.co.uk

Парі запропонували доплатити за багаж, проте вони відмовились та почали вдягатись в одяг, що був у сумці.

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«На мені було сім пар штанів, два топи і джинсова куртка, на Бені — дві пари шортів, футболка і три сорочки, а в кишені у нього була мишка від ноутбука», — згадує Бі.

Пасажирка зазначає, що працівники авіакомпанії поставились до їхнього вчинку з гумором та врешті дозволили зайти до літака. Під час польоту пара роздягнулась та склала одяг назад.