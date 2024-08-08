Як може закінчитися війна в Україні: експерт оцінив усі варіанти мирних планів

На думку Миколи Сунгуровського, жоден з наявних мирних планів не відповідають кінцевим цілям України – перемозі над Росією.

Окрім української “формули миру” та ультимативних вимог Росії, існують інші варіанти мирних планів, які висувають інші країни для завершення розв’язаної РФ війни проти України.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський перелічив їх та дав їм оцінку у своїй колонці для видання New Voice.

Українська “формула миру”

Оприлюднена президентом Зеленським 15 листопада 2022 року під час Саміту G20 на Балі українська “формула миру” містить 10 пунктів: радіаційна і ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація завершення війни.

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На думку Миколи Сунгуровського, переговори про завершення війни, під час яких будуть поставлено вимогу обміну полоненими, відшкодування Росією завданих Україні втрат в економіці, енергетиці, соціальній інфраструктурі, екології та укладено юридичний документ з визначенням кордонів, можуть розпочатися лише за результатами успішного контрнаступу ЗСУ.

Такі переговори можливі тоді, коли російські війська будуть витіснені з окупованих територій - до кордонів станом на січень 2014 року.

Ультиматум Росії

Озвучені президентом РФ Володимиром Путіним 14 червня 2024 року вимоги для переговорів включають нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація, виведення ЗСУ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей.

Путін також вимагає фіксації у міжнародних договорах статусу Криму, Севастополя і згаданих областей як регіонів РФ, а також скасування санкцій проти Москви.

Микола Сунгуровський вважає, що Росія демонструє небажання проводити мирні переговори, оскільки її вимоги цілком неприйнятні для України, адже означають втрату територій, більших ніж окуповано на цей момент. На його думку, до виборів у США, Росія намагатиметься посилювати свої позиції на фронті та роздмухувати дестабілізаційні процеси в Європі.

Позиція Китаю та Бразилії

Перед Другим самітом миру з’явився так званий китайсько-бразильський консенсус, який містить шість пунктів: дотримання трьох принципів “охолодження ситуації” (припинення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту), визнання переговорів єдиним можливим способом завершення війни, уникнення нападів на цивільних осіб і об’єкти, захист жертв конфлікту, запобігання використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, уникнення ядерних криз, неприйнятність збройних нападів на мирні ядерні об’єкти, спільна підтримка міжнародного співробітництва у важливих сферах, забезпечення безпеки ключової інфраструктури міжнародної торгівлі.

Позиція США

Позиція чинної адміністрації Білого дому полягає в наданні Україні дозованої допомоги, яка є недостатньою навіть для протистояння силам Росії через обмеження на застосування зброї.

Президент США Джо Байден наполягає на завершенні війни дипломатичним шляхом з “переможними” результатами шляхом максимального військового та економічного послаблення Росії, забезпечення сильних позицій України. Водночас така позиція загрожує затягуванням війни.

Позиція ЄС і НАТО

Країни-члени ЄС і НАТО зацікавлені, щоб війна завершилася на території України та не перекинулася на них.

Проте вони сковані наслідками попередніх помилок у відносинах з Росією, Китаєм та іншими авторитарними режимами.

Який план спрацює?

На думку Миколи Сунгуровського, жоден з наявних мирних планів не відповідають кінцевим цілям України – перемозі над Росією.

Він вважає, що “формула миру” України має бути суттєво допрацьована, а точніше скорочена та конкретизована саме під переговори про завершення війни.

Україні критично важливо передбачити можливість розвитку ситуації за несприятливими сценаріями.

Нагадаємо, другий саміт миру відбудеться лише тоді, коли буде готовий спільний план реалізації кожного з 10 пунктів української Формули миру. На ньому можлива присутність представника Росії, якому буде вручено цей план у присутності країн, які його підтримують.

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