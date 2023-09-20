Як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон: сервіси та інструкції

Виїзд за межі України може бути заборонений не лише військовозобов’язаним.
Деяким українцям може бути заборонений виїзд за кордон. Окремі заборони на виїзд з України діють, зокрема, під час запровадженого воєнного стану воєнного стану.
Як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон – читайте на ТСН.ua.
Заборона виїзду за кордон – які причини
Основні причини, через які українцям може бути заборонений виїзд за межі держави, є заборгованість зі сплати аліментів, рішення суду про заборону виїзду за кордон, відкрита щодо людини кримінальна справа або ж відбування людиною покарання, володіння інформацією, яка є державною таємницею.
Як перевірити, чи є заборона виїзду за кордон 2023
Про заборону або обмеження щодо виїзду за межі України можна дізнатися кількома способами. Найнадійніший метод – подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України.
Запит до ДПСУ можна подати особисто через канцелярію або надіслати листа на поштову адресу центру.
Що слід вказати в запиті до ДПСУ:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- місце проживання (місце перебування);
- реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит;
- для зручності можна вказати адресу, на яку центр зможе надіслати відповідь. Це якщо ця адреса відрізняється від адреси проживання або перебування.
Заборонений виїзд за кордон чи ні – це можна перевірити онлайн за найпопулярнішими причинами відмови в перетині кордону:
- Реєстр боржників;
- Реєстр судових рішень;
- Реєстр виконавчих проваджень;
- Реєстр заборгованості по податках;
- Реєстр штрафів за порушення ПДР;
Чи є заборона виїзду за кордон? – Опендатабот
Окрім того, є спеціальні застосунки для перевірки щодо заборони виїзду за кордон, наприклад, Опендатабот.
Для перевірки заборони виїзду за кордон встановіть застосунок Опендатабот та відправте боту свій податковий номер (ІПН). Якщо ви опинитеся в реєстрі боржників за несплату аліментів, виїзд з України вам заборонений.
Далі надішліть боту своє прізвище, ім’я, по батькові. Якщо ви перебуваєте в розшуку або є судова справа щодо виїзду за кордон, то він заборонений.
Кому можуть обмежити виїзд за кордон
Є декілька категорій українців, яким можуть тимчасово обмежити виїзд за кордон:
- Ті, хто знає державну таємницю (таким особам повідомляють про термін дії обмеження);
- засуджені за вчинення кримінального правопорушення;
- ті, хто перебуває під адміністративним наглядом Нацполіції;
- ті особи, до яких застосований запобіжний захід до завершення кримінального провадження;
- ті, хто ухиляються від виконання зобов’язань, які поклав на них суд.
Зауважимо, що виїзд за кордон під час воєнного стану заборонений і тим, хто підлягає призову на строкову військову службу.
До слова, журналісти виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з України чоловіків призовного віку.
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