Як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон: сервіси та інструкції

Виїзд за межі України може бути заборонений не лише військовозобов’язаним.

Деяким українцям може бути заборонений виїзд за кордон. Окремі заборони на виїзд з України діють, зокрема, під час запровадженого воєнного стану воєнного стану.

Як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон – читайте на ТСН.ua.

Заборона виїзду за кордон – які причини

Основні причини, через які українцям може бути заборонений виїзд за межі держави, є заборгованість зі сплати аліментів, рішення суду про заборону виїзду за кордон, відкрита щодо людини кримінальна справа або ж відбування людиною покарання, володіння інформацією, яка є державною таємницею.

Як перевірити, чи є заборона виїзду за кордон 2023

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Про заборону або обмеження щодо виїзду за межі України можна дізнатися кількома способами. Найнадійніший метод – подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України.

Запит до ДПСУ можна подати особисто через канцелярію або надіслати листа на поштову адресу центру.

Що слід вказати в запиті до ДПСУ:

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання (місце перебування);

реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит;

для зручності можна вказати адресу, на яку центр зможе надіслати відповідь. Це якщо ця адреса відрізняється від адреси проживання або перебування.

Заборонений виїзд за кордон чи ні – це можна перевірити онлайн за найпопулярнішими причинами відмови в перетині кордону:

Чи є заборона виїзду за кордон? – Опендатабот

Окрім того, є спеціальні застосунки для перевірки щодо заборони виїзду за кордон, наприклад, Опендатабот.

Для перевірки заборони виїзду за кордон встановіть застосунок Опендатабот та відправте боту свій податковий номер (ІПН). Якщо ви опинитеся в реєстрі боржників за несплату аліментів, виїзд з України вам заборонений.

Далі надішліть боту своє прізвище, ім’я, по батькові. Якщо ви перебуваєте в розшуку або є судова справа щодо виїзду за кордон, то він заборонений.

Кому можуть обмежити виїзд за кордон

Є декілька категорій українців, яким можуть тимчасово обмежити виїзд за кордон:

Ті, хто знає державну таємницю (таким особам повідомляють про термін дії обмеження);

засуджені за вчинення кримінального правопорушення;

ті, хто перебуває під адміністративним наглядом Нацполіції;

ті особи, до яких застосований запобіжний захід до завершення кримінального провадження;

ті, хто ухиляються від виконання зобов’язань, які поклав на них суд.

Зауважимо, що виїзд за кордон під час воєнного стану заборонений і тим, хто підлягає призову на строкову військову службу.

До слова, журналісти виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з України чоловіків призовного віку.

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