Як в українській мові можна замінити слово "туалет"

Коли мова йде про приміщення, нарівні зі словом “туалет” можна вживати “вбиральня”.

В українській мові, яка відома своєю милозвучністю, є велика кількість споріднених слів. Буквально до кожного слова можна знайти декілька синонімів. Проте цікаво, що не багато українців знають, як замінити слово “туалет”.

Про це пише видання PMG.ua.

Як зазначається, слово “туалет” в українській мові має декілька значень. Зокрема, вживатися воно може стосовно жіночого одягу або наведення порядку в зовнішньому вигляді.

Водночас коли мова йде про приміщення, нарівні зі словом “туалет” можна вживати “вбиральня”. Проте і воно має не одне значення. також воно може означати кімнату в театрі, де актори гримуються і переодягаються. Важливо зазначити, що слово “вбиральня” можна вживати паралельно із початковою літерою “у” та “в”.

Нагадаємо, що 106-річний мешканець Південної Кароліни, США, отримав почесний атестат середньої школи.

Читайте також: