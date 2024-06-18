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Як відключатимуть світло в Україні 19 червня: деталі від “Укренерго”

Як відключатимуть світло в Україні 19 червня: деталі від “Укренерго”

Відключення світла діятимуть всю наступну добу / Фото: ТСН.ua

Споживання зросло через спекотну погоду.

Завтра, 19 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні “Укренерго”.

Зазначається, що причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду. 

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. 

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій назвала головні правила безпечного використання генераторів.

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