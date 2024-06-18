Як відключатимуть світло в Україні 19 червня: деталі від “Укренерго”

Споживання зросло через спекотну погоду.
Завтра, 19 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.
Про це йдеться в повідомленні “Укренерго”.
Зазначається, що причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій назвала головні правила безпечного використання генераторів.
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