Як захистити техніку в оселі від раптового вимкнення світла

Останніми днями в Україні люди все частіше сидять без світла через постійні ракетні атаки російських окупантів. Електрика може зникнути будь-якої миті, а тому потрібно знати, як захистити побутову техніку від різкого вимикання. Читайте поради в матеріалі ТСН.ua.

Через погану якість живлення електромережі значно знижується термін служби побутової техніки. Напевно, з кожним хоча б один раз у житті траплялася така ситуація, коли через раптове вимкнення світла перегорав електрочайник чи інший прилад.

Існують спеціальні пристрої, які допомагають вберегти техніку від перепадів напруги та раптового зникнення електрики:

Реле напруги для побутової техніки - цей захисний механізм створений для того, щоб автоматично вимкнути побутові прилади, коли мережа стає нестабільною. Щойно ситуація стабілізується, він підключає їх знову. Найкраще реле напруги підходить для пральної машини, телевізора чи холодильника. Стабілізатор напруги - діє за схожим принципом, адже контролює рівень напруги, стабілізуючи стрибки і не даючи техніці виходити з ладу. Джерела безперебійного живлення - найчастіше їх використовують для цифрових пристроїв, які мають друковану плату з радіокомпонентами. Зазвичай це ноутбуки, комп'ютери, телевізори. "Розумні" розетки - ними можна керувати навіть на відстані. Вони вимикають живлення за графіком та допомагають контролювати споживання електроенергії. Краще поєднувати їх з іншими пристроями для захисту побутової техніки. Генератори - якщо ви живете в приватному будинку, то цей варіант для вас. Вони можуть бути дизельними та бензиновими. Працюють безперебійно від 4 до 6 годин. Існують варіанти з автозапуском, які вимикаються самі, коли немає світла.

Якщо у вас немає можливості придбати спеціальний пристрій, не забувайте вимикати з розетки всі прилади, якими ви не користуєтесь в цей час. Якщо вимикаєте запобіжники, потрібно відімкнути від розеток всі прилади перед тим, як їх вмикати знову.

Як вимкнення світла впливає на якість їжі в холодильнику

Як вимкнення світла впливає на якість їжі в холодильнику / Фото: Pexels

Серед побутової техніки, яка є в кожному домі, найважливішим, напевно, можна назвати холодильник. Якщо раптово і надовго зникатиме світло, в ньому можуть зіпсуватися продукти харчування. Споживачам варто орієнтуватися на такі часові проміжки (в середньому), якщо дверцята холодильника та морозильної камери тримати зачиненими:

продукти в холодильнику - до 4 годин;

у повній морозильній камері - до 48 годин;

у напівпорожній морозильній камері - не більше 24 годин.

Якщо електроенергії немає більше чотирьох годин, в холодильник до продуктів треба покласти лід. Тому краще заздалегідь придбати кілька холодильних елементів (блоковий чи сухий лід).

Якщо їжа свіжа, приємно пахне і не має зовнішніх змін - її можна вживати. Якщо електроенергії не було короткий період часу - можете вживати навіть яйця і молочні продукти.

Не відкривайте холодильник без нагальної потреби, щоб зберегти свіжість продуктів довше. А в морозильній камері холод буде триматися, якщо повністю заповнити її продуктами або холодильними елементами.