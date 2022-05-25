Як правильно вибрати якісну та здорову розсаду для посадки на дачі, городі

Майбутній врожай овочів залежить від багатьох факторів, одним із яких є якість розсади. На жаль, не завжди куплена розсада виправдовує очікування і дає багатий врожай. Як вибрати здорову та якісну розсаду в магазині чи на базарі, на що звертати увагу - в матеріалі ТСН.ua

Якщо для досвідченого садівника по зовнішньому вигляду легко зрозуміти як вирощували розсаду та які перспективи на врожай, то для тих, хто лише починає, визначити якість розсади не так і легко. Розказуємо як.

На що слід звернути у вагу вибираючи розсаду

На зовнішній вигляд розсади. Стебла повинні бути не пошкодженими. Колір листя у розсади повинен бути насиченим зеленим або світло-зеленим, без будь-яких плям. І ні в якому разі не жовтий. Наявність плям може свідчити про наявність захворювання або нестачі елементів живлення.

Висота розсади. Розсада однієї культури та одного сорту повинна бути максимально вирівняною за розмірами. Однакова висота розсади свідчить, що молоді рослини вирощувалися в стабільних умовах. Однаково сильні й розвинені рослини краще приживаються та ростуть. Часто садівники вибирають велику, перерослу розсаду. Вони вважають, що чим більша рослина, тим швидше вона приживеться і буде родити. Насправді навпаки - перерослі рослини приживаються гірше.

Якість розсади. Наскільки якісна розсада можна визначити по зовнішньому вигляду. Якісна розсада на вигляд повинна бути абсолютно здоровою і свіжою. У неї повинно бути пряме стебло, яскраво-зелене листя і добре розвинена коренева система. Стеблі розсади не повинні бути тонкими та витягнутими, неякісна розсада може мати бліде листя, нарости на коренях, дірочки, плями та потемніння на листках та стеблах, підсохле нижнє листя або сліди видалення листя.

Купуючи розсаду потрібно звернути увагу на висоту рослин і кількість листя.

у томатів висота повинна бути 25-35 см, 8-10 листочків,

у перцю 20-30 см, 6-8 листочків,

баклажани повинні бути висотою 15-20 см та мати 6-7 листочків,

капуста рання - висота 13-15 см, 5-6 листочків, капуста середня та пізня повинна бути висотою 15-20 см та мати 6- 7 листочків.

Яку розсаду краще купувати - з закритою кореневою системою чи відкритою?

як вибрати розсаду

Найкращий варіант коли розсада продається в окремих місткостях, горщиках, торф'яних таблетках, стаканчиках. Коренева система у такої розсади захищена від зовнішнього впливу і мінімально травмується при пересадці. Рослини з відкритою кореневою системою вирощуються в загальній місткості. У такої розсади великий ризик негативного впливу на корінці сонячних променів, вітру, під час транспортування вони можуть зазнати пошкоджень. Повністю здорові та красиві кущі розсади можуть бути швидко зіпсовані, тому таку розсаду потрібно розглядати ще ретельніше. Звичайно вирощена в загальній місткості буде коштувати дешевше. Через те її часто і купують. Головне, при покупці такої розсади дивитись, щоб корінці у молодих рослин не були оголеними. Вони повинні бути у великій грудці землі, яка захистить кореневу систему від травмування, пересушування та обвітрювання.

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