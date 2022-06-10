З постійно обстрілюваного Лисичанська евакуювали 16 людей: відео

Із постійно обстрілюваного окупантами Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 16 жителів, з яких троє – діти.

У місті перебувати небезпечно, тож мешканців намагаються вивезти до більш безпечних місць.

"Лише за учора співробітниками Національної поліції, рятувальниками та волонтерами евакуйовані 16 жителів Лисичанська, серед яких троє малолітніх дітей. Поліцейські протягом дня підвозили охочих до визначеного місця евакуації, звідки спеціальним транспортом їх було доправлено до Донецької області", - повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Він зазначив, що вже понад місяць кожна спроба евакуюватися є ризиком для життя, але залишатися в містах та селах Луганщини зараз ще небезпечніше.

"Тому дякую всім, хто шукає і збирає охочих, хто безпосередньо евакуює, хто зустрічає в безпечному регіоні України, рятує їх від "руського міру", - підсумував Гайдай.

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