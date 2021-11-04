З України хотіли контрабандою вивезти екзотичні рептилії

Тварини були у тканинних мішечках.

У пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, під час перевірки авто прикордонники з митниками натрапили на коробку з ящірками та зміями. Як з'ясувалося, водій хотів провезти тварин контрабандою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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За інформацією ДПСУ, Mercedes їхав з України. В його салоні знаходилася продірявлена для циркуляції повітря коробка. У ній були екзотичні рептилії у тканинних мішечках. Жодних документів для перевезення тварин у водія та пасажира автівки не було. За словами водія, він віз коробку з рептиліями як передачу в Італію.

"Наразі обставини події з’ясовуються. Очікується прибуття у пункт пропуску фахівців, які мають допомогти встановити походження та виду виявлених тварин", - зауважили у прикордонній службі.

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