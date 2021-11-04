Син королеви Єлизавети II постане перед судом

Призначено дату, коли принц Йоркський Ендрю зустрінеться з Вірджинією Джуффре у суді.
Під час слухань у середу суддя окружного суду США Л'юїс Каплан встановив терміни судового розгляду за позовом Вірджинії Джуфре, поданому в Нью-Йорку в серпні цього року. Жінка звинувачує сина королеви Єлизавети II у сексуальних домаганнях.
Судовий процес заснований на твердженнях Джуфре про те, що герцог Йоркський тричі змушував її займатися з ним сексом у період від 1999 по 2002 рік, зокрема і в тих випадках, коли вона була молодшою за 18 років. Принц Ендрю постійно заперечував ці звинувачення, пише People.
Суддя Каплан заявив, що судовий процес відбудеться у період із вересня по грудень 2022 року. Зазвичай призначається конкретна дата, але суддя вважав за краще встановити вікно між датами через можливі затримки через пандемію COVID-19.
Адвокат Джуффре Девід Бойс та повірений герцога Ендрю Бреттлер заявили під час телеконференції у середу, що кожен з них очікує зібрати свідчення від 8 до 12 свідків до суду, повідомляє CNN. Одними із свідків з боку герцога Йоркського може стати його колишня дружина Сара Йоркська та двоє їхніх дочок – принцеси Беатріс та Євгенія.
Принц Ендрю через цей сексскандал 2019 року склав із себе королівські повноваження і точно не з'явиться на святкуванні платинового ювілею правління його матері – королеви Єлизавети II 2022 роек.
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