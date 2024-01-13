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Зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС - Повітряні Сили ЗСУ

Зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС - Повітряні Сили ЗСУ

Україною поширилася повітряна тривога / Фото: Pexels

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС з Каспію. 

"Прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95МС з Каспію/Енгельс - повідомляють моніторингові канали. 

Очікуємо біля кордонів України: ~06:30 - 07:00.

Відповідально поставтесь до тривог. 

Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів

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