Зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС - Повітряні Сили ЗСУ

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС з Каспію.
"Прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95МС з Каспію/Енгельс - повідомляють моніторингові канали.
Очікуємо біля кордонів України: ~06:30 - 07:00.
Відповідально поставтесь до тривог.
Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.
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