Астрологічний прогноз на 13 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не варто розпочинати нові справи – вони виявляться провальними: бажано закінчувати те, що було розпочато раніше, а ще краще – взагалі нічого не робити, благо, на календарі вихідний.

Символ дня: Леопард перед стрибком.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, помаранчевий, шафранний, охра.

Щасливе каміння дня: джеспіліт (вважається, що він допомагає своєму господареві здійснювати загадані бажання), пірит (чоловічий талісман, дає силу, необхідну для боротьби з ворогом).

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, перебігають важко і довго не закінчуються, тому на етапі перших симптомів необхідно вжити максимум превентивних – та лікувальних – заходів.

Харчування дня: не можна зловживати алкоголем, багато курити та пити каву у необмежених кількостях

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність, і знімати вінець безшлюбності.

Сни дня: погані сни не пророкують майбутнє, але сигналізують про занепад сил – рекомендується подумати про те, як поповнити їхній запас.

Табу дня: необхідно уникати забудькуватості — можна прогаяти важливий шанс, про що згодом доведеться пошкодувати.

Цитата дня: «Робіть те, у що вірите, і вірте у те, що робите. Все інше – марна витрата енергії та сил» (Шрі Нісаргадатта Махарадж).

Читайте також: