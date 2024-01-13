Астрологический прогноз на 13 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда не стоит приступать к началу новых дел – они окажутся провальными: желательно заканчивать то, что было начато ранее, а еще лучше – вообще ничего не делать, благо, на календаре выходной.
Символ дня: леопард перед прыжком.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, шафранный, охра.
Счастливые камни дня: джеспилит (считается, что он помогает своему хозяину осуществлять зачетные желания), пирит (мужской талисман, дает силу, необходимую для борьбы с врагом).
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, протекают тяжело и долго не заканчиваются, поэтому на этапе первых симптомов необходимо принять максимум превентивных – и лечебных – мер.
Питание дня: нельзя злоупотреблять алкоголем, много курить и пить кофе в неограниченных количествах
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество и снимать венец безбрачия.
Сны дня: плохие сны не предсказывают будущее, но сигнализируют об упадке сил – рекомендуется подумать о том, как пополнить их запас.
Табу дня: необходимо избегать рассеянности – можно упустить важный шанс, о чем впоследствии придется пожалеть.
Цитата дня: "Делайте то, во что верите, и верьте в то, что делаете. Все остальное – пустая трата энергии и сил" (Шри Нисаргадатта Махарадж).
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