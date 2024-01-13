Астрологический прогноз на 13 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда не стоит приступать к началу новых дел – они окажутся провальными: желательно заканчивать то, что было начато ранее, а еще лучше – вообще ничего не делать, благо, на календаре выходной.

Символ дня: леопард перед прыжком.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, шафранный, охра.

Счастливые камни дня: джеспилит (считается, что он помогает своему хозяину осуществлять зачетные желания), пирит (мужской талисман, дает силу, необходимую для борьбы с врагом).

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, протекают тяжело и долго не заканчиваются, поэтому на этапе первых симптомов необходимо принять максимум превентивных – и лечебных – мер.

Питание дня: нельзя злоупотреблять алкоголем, много курить и пить кофе в неограниченных количествах

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество и снимать венец безбрачия.

Сны дня: плохие сны не предсказывают будущее, но сигнализируют об упадке сил – рекомендуется подумать о том, как пополнить их запас.

Табу дня: необходимо избегать рассеянности – можно упустить важный шанс, о чем впоследствии придется пожалеть.

Цитата дня: "Делайте то, во что верите, и верьте в то, что делаете. Все остальное – пустая трата энергии и сил" (Шри Нисаргадатта Махарадж).

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