Загорілося дитяче ліжечко: двоє маленьких дівчат загинули у пожежі на Житомирщині (фото)

Двоє дітей 2021 та 2022 року народження залишилися в будинку без нагляду дорослих.

У неділю, 28 січня, у приватному будинку в селі Грабняк Житомирського району внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дівчат - 2021 та 2022 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Ймовірно, трагедія сталася через те, що загорілися речі та дитяче ліжко, яке стояло впритул до грубки.

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За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє менших діток. Коли ж вони повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.

Дівчаток винесли на вулицю і спробували привести до тями, але безуспішно.

“Остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами”, - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня в Дніпрі через пожежу загинули жінка та троє дітей.

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