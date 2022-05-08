Загроза ракетних атак залишається високою - Одеська ОДА

В Одесі та області не спокійно, адже сигнали тривоги у регіоні лунають вже понад добу.

Армія Російської Федерації постійно намагається загрожувати ракетними ударами по області. Саме тому загроза нових атак залишається високою.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Саме тому він закликав місцевих мешканів не нехтувати повітряною тривогою, бути уважними й обережними. Представник ОДА просить дотримуватися правилами поведінки під час тривалої комендантської години, яка стартує 8 травня о 22:00, а закінчиться о 5:00 10 травня.

"Не нехтуйте правилами безпеки і йдіть в укриття, коли чуєте сигнали повітряної тривоги. Ми знаємо і розуміємо, що всі ці дні ворог буде і надалі загрожувати нам нанесенням ракетних ударів. Не ведіться на можливі провокації ворога й дотримуйтесь інформаційної гігієни", - наголосив Братчук.

Як повідомлялося, роросійські війська у суботу, 7 травня, завдали по Одесі шість ракетних ударів. Окупанти випустили по місту ракети за допомогою стратегічної авіації: літаки, орієнтовно, вилетіли з Каспійського напрямку. Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі.

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