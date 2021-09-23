Запах аміаку та масляні плями: у річці в Хмельницькій області масово гине риба (фото)

Запах аміаку та масляні плями: у річці в Хмельницькій області масово гине риба (фото)

Причину гибелі риби повинна встановити експертиза води.

У Хмельницькій області в річці Случ зафіксували масову загибель риби. Причина цього поки невідома.

Про це повідомив Хмельницький рибоохоронний патруль.

Гибель риби помітили місцеві жителі та звернулись до рибоохоронного патруля. Фахівці обстежили річку Случ між с. Красносілка та с. Сахнівці Старокостянтинівської МТГ Хмельницького району Хмельницької області. Було зафіксовано загибель 247 риб, а саме: товстолоба, ляща, карася, коропа та ін.

Фото: Хмельницький рибоохоронний патруль

"При обстеженні водного об’єкта встановлено, що вода у р. Случ сіро-зеленого кольору, у повітрі відчувається запах аміаку. Також на поверхні водойми спостерігалися масляні плями", - йдеться у повідомленні.

Проби води відібрали для проведення експертизи, яка повинна встановити причину масової загибелі риби.

Нагадаємо, у Херсонській області у лимані люди збирали рибу лопатами.

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