Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Затримання Усика у Кракові: дружина боксера прокоментувала

Затримання Усика у Кракові: дружина боксера прокоментувала

Олександр і Катерина Усики / Фото: instagram.com/usykaa

Катерина Усик запевнила, що "усе гаразд, нічого кримінального".

Дружина боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Усе гаразд, Все добре. Нічого кримінального", - зазначила Катерина Усик.

Також вона додала, що згодом Олександр усе пояснить сам.

©

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація