Затримання Усика у Кракові: дружина боксера прокоментувала

Катерина Усик запевнила, що "усе гаразд, нічого кримінального".
Дружина боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова.
Про це вона повідомила в Instagram.
"Усе гаразд, Все добре. Нічого кримінального", - зазначила Катерина Усик.
Також вона додала, що згодом Олександр усе пояснить сам.
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