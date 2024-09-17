Затримання Усика у Кракові: дружина боксера прокоментувала

Катерина Усик запевнила, що "усе гаразд, нічого кримінального".

Дружина боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Усе гаразд, Все добре. Нічого кримінального", - зазначила Катерина Усик.

Також вона додала, що згодом Олександр усе пояснить сам.

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